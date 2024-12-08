Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Aldığınız kararların arkasında kararlılıkla durmak isteseniz de hep bir şeyler eksikmiş gibi hissediyor olmak sizi geriye çekiyor. Her şeyin mükemmel olmasını beklemeniz zamanınızı alıyor. Yapabileceğinizin en iyisini yapıp yolunuza devam edin.
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