Kusursuz birer kriz savar: Herkes paniklerken sakinliğiyle dünyayı kurtaran 3 soğukkanlı burç!

Hayat her zaman planlandığı gibi gitmez; aniden gelen acil durumlar, bozulan programlar veya son dakika krizleri çoğumuzun elini ayağına dolaştırır. İnsanların büyük bir kısmı bu anlarda duygularına yenik düşüp panik yaparken, bazı burçlar için kaos adeta zihinlerinin en net çalıştığı zamandır. Onlar tehlikeyi veya aksiliği gördükleri an duygusal şalterleri indirir ve tamamen analitik birer makineye dönüşürler. İşte en fırtınalı günlerin en güvenli limanı olan o 3 burç...

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başaklar günlük hayatta en ufak detaylara bile takılıp stres yapabilirler, bu doğru. Ancak iş gerçekten "büyük bir krize" geldiğinde, içlerinden adeta bir dahi çıkar. Herkes "Şimdi ne yapacağız?" diye ağlarken, Başak çoktan B, C ve D planlarını hazırlamıştır. Olayı saniyeler içinde parçalara böler, kimin ne yapacağını organize eder ve kaosu kusursuz bir düzenle sonlandırır.

BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Toprak elementinin o sarsılmaz, köklü enerjisini en net göreceğiniz an bir kriz anıdır. Boğaları kolay kolay sarsamazsınız. Deprem olsa, herkes sağa sola kaçışırken o sakin adımlarla güvenli yere geçer. İş hayatında veya sosyal ilişkilerde bir problem çıktığında paniklemek yerine, durumun sakinleşmesini bekler ve mantığın sesini devreye sokarak en pratik çözümü masaya koyar.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Terazilerin soğukkanlılığı, adalet ve denge arayışlarından gelir. Bir tartışmanın veya krizin tam ortasında iki taraf da birbirine girmişken, Terazi o meşhur diplomatik zekasını devreye sokar. Ses yükseltmeden, tarafları dinleyerek ve ortamın tansiyonunu anında düşürerek orta yolu bulur. Onların olduğu bir ortamda krizler, büyümeden nezaketle çözülmeye mahkumdur.