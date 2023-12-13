Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar, biraz duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanmalısınız. Kendinizi mutlu edecek bir adım atmalısınız. Dış görünüşünüzle alakalı yenilikler yapmak için uygun bir gün. Kalıcı, sağlam, uzun vadeli ilişkilerin temeli bugün atılabilir.
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