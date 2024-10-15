Günlük Burç Yorumları: 16 Ekim Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Ekim 2024 - 16:20

Güncelleme: 15 Ekim 2024 - 16:20

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Ailevi konularda mücadele içerisinde olduğunuz bu günlerde dürtülerinize hakim olmaya veya öfkeli kişilerden uzak durmaya özen gösterin. Sizin dışınızda gelişen olaylar bu aralar çözümsüz kalabilir. Biraz sabırlı olursanız her şey daha güzel olacak.