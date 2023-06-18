Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Haziran Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:
İlişkileriniz bu aralar biraz çatışmalı olabilir.. Güven vermeyen kişilerden uzak dursanız iyi ederseniz. Sorumluluklarınızdan bir süre uzaklaşmanız ve kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Hem kariyer hayatınız hem de ailenizle alakalı konularda yeni kararlar almanız şart.
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