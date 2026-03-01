Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

1.03.2026 16:38:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak Burcu

Ortak maddi konular ve paylaşımlar önem kazanıyor. Borç, kredi veya alacak verecek meseleleri gündeme gelebilir. Duygusal bağlarda sahiplenme artabilir. Kontrol ihtiyacını yumuşatman ilişkileri rahatlatır.