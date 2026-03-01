Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Pazartesi Yay Burcu Yorumu

1.03.2026 16:37:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Yay Burcu ve Yükselen Yay Burcu

Ufkun genişliyor ve yeni deneyimlere açık hissediyorsun. Eğitim, yurtdışı ya da hukuki konular gündeme gelebilir. İnançlarınla ilgili daha cesur bir ifade tarzın olabilir. Aşırı özgüvenle risk almamaya dikkat et.