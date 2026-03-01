Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Yay Burcu ve Yükselen Yay Burcu

Ufkun genişliyor ve yeni deneyimlere açık hissediyorsun. Eğitim, yurtdışı ya da hukuki konular gündeme gelebilir. İnançlarınla ilgili daha cesur bir ifade tarzın olabilir. Aşırı özgüvenle risk almamaya dikkat et.