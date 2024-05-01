Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Dış görünüşünüzle alakalı değişim yapma isteğiniz varsa bugün deneyebilirsiniz sevgili oğlaklar. Ufak dokunuşlar iyi hissettirecek. Parasal konular gündemde olabilir. Kurallı ve kararlısınız. Kariyer hedefinizi her şeyin önünde tutuyorsunuz, bugün önemli kararlar alınabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Edanur açıklaması
- Otopsi görüntüleri ortaya çıktı
- DİSK ve KESK Taksim'den vazgeçti
- Valilikten açıklama geldi
- Eylemcilere polis müdahalesi!
- Erkan Baş'tan polise: 'Bağırma'
- Erdoğan ve Özel görüşmesi...
- 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'
- Şanlıurfa'da ilk hasat yapıldı: Kilosu 14 TL
- Diyanet'ten 'Audi A8' açıklaması