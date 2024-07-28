Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bugün tamamen iş odaklı bir gün sevgili oğlaklar. Ekonomik durumunuzu daha sağlam bir zemine oturtmak istiyorsunuz. Bugün harekete geçebilir, önemli görüşmelerinizi yapabilirsiniz. İşlerinizi biriktirmeden planlı hareket etmek sizi rahatlıyor. Biraz özel hayatınıza zaman ayırın, sevdiklerinizden kopmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın elini öpmeyince...
- 'Türkiye bu organizasyondan çekilmeli'
- 'Bizden özür dilemesi lazım'
- Peşkeş çekilen yerler alınacak
- CHP'den tepki: Sonra neden bu haldeyiz?
- Atatürk'e hakaret tartışması kanla bitti: 1 ölü
- İBB, SGK borçlarını ödemek için başvuru yaptı
- Yüzbinlerce sürücüye ceza yağdı!
- 'Vergisiz' firmalar gündem oldu, Bakanlık açıklama yaptı
- Yolcular camdan fırladı: Yaralılar var!