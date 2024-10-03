Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Ekim Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İkili ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler açısından uygun bir gün değil sevgili oğlaklar. İnsanlarla ortak bir noktada buluşmak bugün zor olabilir. İlişkileri zorlamayın. Hırslı davranmanız bugün ilişkilerinize zarar verebilir. Sakin kalmaya çalışın.
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