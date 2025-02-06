Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Şubat Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Çok yoğunsunuz sevgili oğlaklar. Yalnız kalmak, dinlenmek istiyorsunuz fakat sorumluluklarınız buna izin vermiyor. Sağlık sorunlarınızın tetikleneceği bir gün. Kendinizle vakit geçirin. Kendi sorumluluğunuzu alın.
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