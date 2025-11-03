Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.11.2025 16:11:00
Astrolog Bilge Aslı
Günlük Burç Yorumları: Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Salı Oğlak Burcu Yorumu

Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu

Ev, aile, köklerle ilgili konularda hareketlilik olabilir. Evin içinde bir düzen değişikliği veya aile bireyleriyle geçici gerginlikler gündeme gelebilir. Tepki yerine çözüm odaklı davran.