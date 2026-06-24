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Ortamdaki sahteliği saliseler için çözen 3 burç...

Ortamdaki sahteliği saliseler için çözen 3 burç...

24.06.2026 22:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ortamdaki sahteliği saliseler için çözen 3 burç...

Bazı burçlar sezgileri sayesinde saniyeler içinde ortamdaki sahteliği hissedebilir. İşte ortamdaki sahteliği saliseler için çözen 3 burç...
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Karşısındaki insan daha tek bir yalan söylemeden ya da iki yüzlü bir davranış sergilemeden önce o yapmacıklığı anında radarına takan, sezgileriyle insanı huzursuz eden o 3 keskin gözlemci burç...

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Ayrıntıları yakalama konusunda birer ustadırlar. İnsanların konuşma tarzındaki ufacık bir tutarsızlığı, göz teması kurma şeklindeki o yapaylığı hemen yakalarlar. Kavga çıkarmazlar ama o insanın niyetini anladıkları an zihnindeki tüm güven kredisini sıfırlarlar.

AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Bir insanın gözlerinin içine baktığında arkasındaki asıl niyeti okuma konusunda adeta doğuştan bir tarayıcıya sahiptirler. Rol yapan, arkadan iş çeviren veya samimiyetsiz davranan bir insanı daha ilk saniyede mimiklerindne çözerler ve o kişiye karşı ebediyen temkinli yaklaşırlar.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeçlerin duygusal antenleri inanılmaz derecede gelişmiştir. Karşı tarafın kelimelerine değil, enerjisine odaklanırlar. Bir insan onlara "Çok iyiyim" derken içten içe fesatlık düşünüyorsa, Yengeç o sahte enerjiyi anında hisseder ve o kişiye karşı kabuğuna çekilip sessiz bir mesafe koyar.

İlgili Konular: #Astroloji #burç

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