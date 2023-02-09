Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
İlişkilerin gündemde olduğu bir gün sevgili teraziler. Güzellik, estetik gibi konulara zaman ayırabilir, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Sakin düşünüp ciddi kararlar almanız gerekebilir. Hukuki konularda beklentileriniz varsa bugün haber gelebilir. Adalet yerini buluyor yeter ki siz kendinize inanın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- Eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi
- 'Bira' paylaşımında Türkiye'nin adını değiştirdi
- 'Adıyaman milleti yok oldu'
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- İmamoğlu'na hakaret etmişti, yetmedi...
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- 'İstismar' diyerek muhalefeti hedef aldı