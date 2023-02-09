Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 20:30

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 00:09

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

İlişkilerin gündemde olduğu bir gün sevgili teraziler. Güzellik, estetik gibi konulara zaman ayırabilir, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Sakin düşünüp ciddi kararlar almanız gerekebilir. Hukuki konularda beklentileriniz varsa bugün haber gelebilir. Adalet yerini buluyor yeter ki siz kendinize inanın.