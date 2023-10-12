Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ekim Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Dış görünüşle alakalı değişimlere odaklandığınız bu günlerde kararsız kaldığınız durumlar olsa da değişim için doğru zamandasınız. İlişkilerinizle alakalı halledemediğiniz konuları çözmek için bugün harekete geçebilirsiniz. Zihinsel olarak uyum sağlayacağınız kişilerle yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.
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