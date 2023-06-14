Günlük Burç Yorumları: 15 Haziran Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 14 Haziran 2023 - 17:30

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

İlişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılı süreçler bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Çok tavizkar oluşunuz suistimal ediliyor. Bu tavrınızı biraz dengelerseniz daha kıymetli olacaksınız. Ekonomik anlamda düşünerek adım atın.