Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Nisan 2023 - 18:14

Güncelleme: 17 Nisan 2023 - 18:14

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Tutamayacağınız sözler vermeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.