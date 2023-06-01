Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Haziran Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Ekonomik anlamda yeni başlangıçlar yapabileceğiniz, yeni bağlantılar kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Sizi bir üst seviyeye taşıyacak yeni fikirler, yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Verdiğiniz kararlardan vazgeçmeyin.
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