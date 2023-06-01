Günlük Burç Yorumları: 2 Haziran Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 01 Haziran 2023 - 17:30

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Ekonomik anlamda yeni başlangıçlar yapabileceğiniz, yeni bağlantılar kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Sizi bir üst seviyeye taşıyacak yeni fikirler, yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Verdiğiniz kararlardan vazgeçmeyin.