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Günlük Burç Yorumları: 2 Ocak Salı Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Ocak Salı Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Ocak 2024 - 16:09

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu: 

Sevgili teraziler, bugün sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Hayatınızdaki belirsizlikleri açığa kavuşturmak için acele etmeyin. Biraz akışına bırakmayı başarabilirseniz taşlar yerine oturacak. Hayatınızda dönüm noktası olabilecek zamanlara giriyorsunuz. 




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