Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. İçsel çatışmanız insanlar tarafından fark ediliyor. Verdiğiniz sözleri tutmaya özen gösterin. Çelişkili tavırlarınızı fark edin. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız kararlı olmalısınız.



