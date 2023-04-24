Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Nisan Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün kariyer hayatınız gündemde olabilir sevgili teraziler. Sizden yaşça büyük insanlarla çatışmamaya özen gösterin. Ailevi konular canınızı sıkabilir. İlişkiler açısından zorlayıcı bir gün. Çözümsel yaklaşmalı, öfkenize yenik düşmemelisiniz.
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