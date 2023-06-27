Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:
Yaşam kalitenizi arttıracak yeni fikirler, yeni anlaşmalar gündemde olabilir sevgili teraziler. Sağlık sorunuzla alakalı çözümsel yaklaşmanız gerekiyor fakat her söylenene inanmayın, iyi araştırın. Riskli adımlar atmayın.
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