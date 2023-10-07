Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ekim Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Hayata dair tatminsiz ve memnuniyetsiz tavırlarınız hayatınızdaki güzellikleri görmenizi engelliyor. Olumsuzluklara odaklandığınız sürece mutlu olmanız imkansız. Bakış açınızı değiştirmeniz ve yenilikleri hayatınıza katmanız şart.
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