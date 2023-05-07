Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:
Bugün keyifli olabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Yakınlarınızdan gördüğünüz manevi destek size çok iyi geliyor.. Kısa yolculuklar ve eğitimle alakalı konular gündemde olabilir, eyleme geçmekten çekinmeyin. Kararlarınızın arkasında sağlam durun.
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