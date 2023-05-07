Günlük Burç Yorumları: 8 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 07 Mayıs 2023 - 17:30

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:

Bugün keyifli olabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Yakınlarınızdan gördüğünüz manevi destek size çok iyi geliyor.. Kısa yolculuklar ve eğitimle alakalı konular gündemde olabilir, eyleme geçmekten çekinmeyin. Kararlarınızın arkasında sağlam durun.