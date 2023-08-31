Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu::
Taşınma ve yer değişikliği gibi konular bu aralar gündeminizde olabilir sevgili yaylar. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Bu kadar gerilmek yerine kötü de olsa bir karar verin. Kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durun. Yolunuz açılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gidenlerin kanları kurumadan...'
- İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme
- Bakan Işıkhan'dan 'memur zammı' açıklaması
- Benzine indirim pompaya yansıdı!
- Anlaşılamayan açıklamanın ardından yeni açıklama
- Sabancı çiftinin sağlık durumunda yeni gelişme
- YKS 833'üncüsü Boğaziçi'ne giremedi!
- Akşener'in o sözlerine ilk kez yanıt verdi
- Berzeg'in evine dönen köpeğiyle ilgili yeni ayrıntı
- Değişmeyecek 3-4 konudan biri...