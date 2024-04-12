Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Aile gibi gördüğünüz kişilerle bazı fikir çatışmaları yaşanabilir. En nihayetinde orta yolu bulabileceksiniz, o yüzden sinirlerinizi fazla yıpratmayın. Karşınızdaki kişinin de haklı olabileceğini içten bir şekilde kabullenin.
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