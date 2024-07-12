Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Temmuz Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün gündeminizde sosyal çevrenizle olan ilişkileriniz ve gelecek planlarınız var. Ticari konular, eğitim ve hukuki konularda pozitif gelişmeler yaşanabilir. Fikirlerine güvendiğiniz kişilerle birlikte hareket ederseniz kendinize olan güveniniz de artacak. Yeni anlaşmalar gündemde olabilir.
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