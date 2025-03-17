Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Salı Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Mart 2025 - 16:01

Güncelleme: 17 Mart 2025 - 16:01

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Bu aralar hedefleriniz ve hayata dair yapmak istediklerinizle alakalı içiniz içinize sığmıyor olabilir. Fazla adrenalinden kaçınmakta yarar var. Her şeyin fazlası zarar. Özel hayatınıza zaman ayırın ve yakınlara verdiğiniz değeri davranışlarınızla gösterin.