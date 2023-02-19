Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 19:00

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Sevgili yaylar, aileniz, çocuklarınız veya ebeveynlerinizle alakalı sıkıntıların olabileceği bir gün. Aceleci ve sabırsız davranışlarınız işleri zorlaştırabilir. İnsanları anlamaya çalışın. Doğru bir şekilde iletişim kurmak için empati yeteneğinizi geliştirmelisiniz. Zihinsel bir bakış açısıyla sorunları çözemezsiniz.



