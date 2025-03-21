Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Maddi kaynaklarınızı arttırma yolunda çok kararlısınız sevgili yaylar. Emeklerinizin karşılığını alabildiğiniz bir gün olacak, daha iyisi ise zamanla olacak. Motivasyonunuzu arttıracak konulara odaklanın. Kendinize inanmaktan vazgeçmeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'İmamoğlu' gözaltısına 'rötarlı' yanıt
- Bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı!
- İşte il il ‘İmamoğlu’ protestoları!
- Bakan Tunç'tan tepki çeken paylaşım!
- AKP'li isimden skandal paylaşım: ‘Bir emrinize bakarız'
- Bir soruşturma daha başlatıldı!
- ‘Hulusi Akar’ın kızı ile bire bir aynı durumda’
- 'Sınıfı 'Tayyipçiler' diye basmışlar'
- Dikkat çeken 'kayyum' cevabı!
- CHP, önseçim sandığını tüm yurttaşlara açıyor