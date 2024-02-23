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Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cumartesi Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 23 Şubat 2024 - 16:19

Yay burcu ve yükselen yay burcu: 

Düşüncelerinizin, hayallerinizin havada kaldığını hissediyorsunuz, artık eyleme geçme zamanı. Çevrenizle yaşayacağınız gerginlikler, yanlış anlaşılmalar canınızı sıkabilir. Kendinizi daha sakin bir şekilde ifade etmenin yollarını bulun. Sorumluluklarınızı düşünerek hareket edin.



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