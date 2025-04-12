Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Pazar Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Nisan 2025 - 16:41

Güncelleme: 12 Nisan 2025 - 16:41

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

İlişkilerinizle alakalı dengeyi kurma çabanız ve fazla hassasiyet göstermeniz çevreniz tarafından suiistimal ediliyor. Artık kendinizden vermeyin, biraz da almaya odaklanın. Her şeyi tek başınıza çözmeye çalışmanız sağlık problemlerine yol açabilir.



