Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Nisan Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu yorumu:
Bugün yakın çevrenize dair sorumluluklarınızın kendini hatırlatacağı bir gün. Uzun zamandır kendinize dönmüştünüz, bugün ihmal ettiklerinizi hatırlama vakti. Bağlarınız güçlendikçe hayatın her alanında daha başarılı olduğunuza şahit olacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasında son durum açıklandı
- ‘Gerekirse çöpleri biz toplarız, haklarını versinler'
- Muhittin Böcek'ten ilk açıklama!
- 1 yurttaş hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var!
- Birbirleri için yaratılmış 4 burç çifti
- Özgür Özel, Antalya'ya heyet gönderdi
- YSK'den 'Ordu' kararı!
- Teleferik faciasının kaza anları ortaya çıktı!
- 'Eminönü'ne hayatımda ilk kez geliyorum'
- Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı