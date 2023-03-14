Günlük Burç Yorumları: 15 Mart Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 19:00

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Taşınma ve yer değişikliği gibi konular bu aralar gündemde olabilir. Bir değişiklik yapmayı düşündüyseniz bugün yeniden üzerinden geçmek zorunda kalabilirsiniz. Sizden yaşça büyük insanlarla sözlü çatışmalara girmeyin, bugün haklı çıkmanız zor görünüyor.