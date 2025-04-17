Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün evinizin düzeniyle ilgilenmek, günlük yaşantınızı düzene sokmak ve yaşam alanınızda ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Yer değişiklikleri gündemde olabilir. Sağlığınızı gözden geçirin, sorumlu olduğunuz kişilerin sağlık sorunları gündemde olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Önder'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
- CHP, bir kurultay daha yapacak!
- Kütahyalı hakkında resen soruşturma başlatıldı
- 6 araştırma şirketinin anketinde çarpıcı sonuç!
- 'Bu haberi bir muhalif yapsaydı...'
- Özel, Devlet Bahçeli'ye seslendi
- Geldikleri gibi gidiyorlar!
- Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir: 'Diren baba'
- MHP'li Büyükataman'dan Özel'e yanıt!
- Aynı menzile yürümeye devam!