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Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 19:47

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Son zamanlarda yerinizden kıpırdamayı bile istemeyen ruh haliniz bugünden sonra yavaş yavaş çözülüyor. Bugünü evinize zaman ayırarak geçirebilirsiniz. Uzaktaki sevdiklerinizle iletişim kurun, özlem giderin. Hem size hem onlara çok iyi gelecek.




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