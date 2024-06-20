Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Haziran Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilmek için için fikirlerine güvendiğinizden insanlardan destek almalısınız. Yalnız olmadığınızı göreceksiniz. Maddi anlamda sizi rahatlatacak yeni kararlar gündeminizde.. Sağlığınızı ihmal etmeyin.
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