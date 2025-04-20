Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sevgili yengeç, bugün aile büyüklerinden destek görme ihtiyacındasın. Sağlık ve maddiyat konuları biraz içinden çıkılmaz bir hal almış olabilir. Hayatın inişli çıkışlı olduğunu kabullenip çözüme odaklanmalısın. Problemlerin çözümsüz değil.
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