Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Nisan Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Duygularınızı üst seviyede yaşadığınız günlerden geçiyorsunuz. Sevdiklerinizden aldığınız haberler duygularınızı biraz sakinleştirse de içten içe seyahat planları yapıyorsunuz. Düşünmekle kalmayın. Biraz değişiklik iyi gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum'
- O işçi tutuklandı!
- Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını okudu
- Eurofighter’ı getirecek adım
- Sürekli geçmişi kurcalayan burçlar hangileridir?
- SGK uzmanı temmuz zammı tahminini açıkladı!
- Özel'den Erdoğan'a çok çarpıcı gönderme
- Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı
- Tanık mühendisin cansız bedeni bulundu!
- Süreç için tarih verdi: 'Gelişmeler olabilir'