Günlük Burç Yorumları: 23 Temmuz Pazar Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Temmuz 2023 - 17:41

Güncelleme: 22 Temmuz 2023 - 17:41

Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu günlük yorum:

Sevgili yengeçler, olaylar karşısında çok alıngan davranmanız insanların sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün. Bugün duygularınız ile mantığınız çatışıyor. Yakınlarınızın kalbini kırmayın, empati yeteneğinizi kullanın.