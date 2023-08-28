Günlük Burç Yorumları: 29 Ağustos Salı Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Ağustos 2023 - 17:15

Güncelleme: 28 Ağustos 2023 - 17:15

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Derin ve bilinmeyen konulara eğiliminiz bugün fazla sevgili yengeçler. Araştırma yapmak, odaklanmak için güzel bir gün. Sağlık konularına odaklanabilir, sorunlarınızın psikolojik nedenlerine yönelebilirsiniz. Bugün kendinizle baş başa kalın.