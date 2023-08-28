Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ağustos Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Derin ve bilinmeyen konulara eğiliminiz bugün fazla sevgili yengeçler. Araştırma yapmak, odaklanmak için güzel bir gün. Sağlık konularına odaklanabilir, sorunlarınızın psikolojik nedenlerine yönelebilirsiniz. Bugün kendinizle baş başa kalın.
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