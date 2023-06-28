Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Haziran Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, özel hayatınıza zaman ayırmak için harika bir gün. Yakınlarınızdan maddi destek görebilir, sağlık sorunlarınız varsa onlara çözüm olabilecek kişilerle karşılaşabilirsiniz. Geçmişte kalan konuları düşünüp canınızı sıkmayın.
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