Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Haziran Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu günlük yorumu:
İnişli çıkışlı ruh halinizin insanlardan soyutlanmanıza yol açıyor sevgili yengeçler. Bugün yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızla yüzleşin, ihtiyaçlarınızın farkına varın. Psikolojik sağlığınıza yönelmek ve manevi çalışmalar iyi hissettirebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte imzalamak istemediği dosya...
- Maseratili polisin eşi konuştu
- Memura 'gelir vergisi' oyunu
- Silivri Cezaevi'ndeki Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj
- İsmail Kartal yeniden göreve getirildi
- Yanardağ’a operasyonun hedefi...
- CHP'li vekilin oğlu da göçtü
- Titan denizaltısının enkazı çıkarıldı!
- Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneye kaldırıldı
- 'AKP, emekliden aldığını geri versin'