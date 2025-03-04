Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Mart Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sosyal çevrenizle ilişkilerinizin güçleneceği ve kendinizi değerli hissedeceğiniz bir gündesiniz. Bugün sağlam ve kalıcı ilişkilerin temelleri atılabilir. Ailenizden veya önemli kişilerden gelen destekler güçlü hissetmenize sebep olacak. Gelecek planlarınızı hayata geçirmek için adım atabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
- AKP'li üyeler oturumu terketti
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Aslıhan Gürbüz isyan etti: 'Böyle geri zekalı olmayın!'
- İktidarın 'anayasa' hesapları
- Okuyan'dan kritik değerlendirme
- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma!
- Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
- Çakarlı cipin sahibi ne kadar vergi ödedi