Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün sinir sisteminiz biraz hassas olabilir sevgili yengeçler.. İş hayatınızla alakalı gerginlikler veya belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Sakin olmaya çalışın. Kendinizle baş başa kalmak bugün en doğrusu. Psikolojik sağlığınızı önemseyin.
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