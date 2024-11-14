1 milyar kişinin sağır olma riski bulunuyor! Neden?

Yayınlanma: 14.11.2024 - 00:38

Güncelleme: 14.11.2024 - 00:38

BMJ Global Health Journal’da kısa bir süre önce yayınlanan bir çalışma, 670 milyon ile 1,35 milyar genç ve yetişkinin güvenli olmayan dinleme davranışları nedeniyle işitme kaybı riskiyle karşılaşabileceği konusunda uyarıyor.

Chip'te yer verilen ayrıntılara göre 12 ile 34 yaş aralığındaki 19 binden fazla kişiyi kapsayan 33 çalışmadan elde edilen verilerin analiz edildiği yeni çalışmada araştırmacılar, kulaklıklar gibi kişisel dinleme cihazları ve canlı müzik etkinlikleri gibi insanların yüksek sesli müziğe maruz kaldıkları iki ana kaynağa odaklandı.

YÜKSEK SESE MARUZ KALMAK İLERİDE SAĞIRLIĞA NEDEN OLABİLİR

Yapılan analizler, gençlerin yaklaşık yüzde 24'ünün cihazlarını işitmelerine zarar verecek kadar yüksek ses seviyelerinde dinlediğini gösterdi. Yüzde 48’i ise konserlerde, kulüplerde ve sinemalarda güvenli olmayan ses seviyelerine maruz kalıyordu. Bu veriler bir arada ele alındığında, gürültü kaynaklı işitme kaybına veya NIHL’ye yol açabilecek pek güvenli olmayan şekillerde müzik dinleme uygulamalarının oldukça yaygın olduğunu gösteriyor.

Ayrıca yüksek sesle dinlemek, NIHL’nin yanı sıra kulak çınlaması gibi ömür boyu süren işitme sorunlarına da yol açabilir. Araştırmacılar, Dünya çapında 12 ila 34 yaş grubunda tahmini 2,8 milyar insan olduğu düşünüldüğünde, bir milyardan fazla gencin kalıcı işitme hasarı riski altında olabileceğini belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO/DSÖ) 2015 raporu da tahmini 1 milyar gencin benzer bir tehlike altında olduğu belirtiliyordu.