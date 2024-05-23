1 milyon yıllık kafatasının gizemi çözüldü... 'Ejderha adam' fenomeni nedir?

Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:49

Güncelleme: 23.05.2024 - 10:52

Orta Çin'in Hubei eyaletinin Yunyang Bölgesi'nde bilinmeyen bir insan türüne ait 1 milyon yıllık bir çift kafatası ortaya çıkarıldı ve bunlara "Yunxian Adamı" adı verildi.

Benzer üçüncü bir kafatası da 2022 yılında yakınlarda bulundu, ancak gizemi çözülemedi; bunlar Homo erectus mu yoksa erken Homo sapiens miydi?

Daha da önemlisi; nadir bir tür olan, Asya merkezli 'Ejderha Adam' türüyle ilişkili olabilirler mi?

EJDERHA ADAM KİMDİR?

Henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan yeni bir makalede bilim insanları, kafataslarından birini yeniden yapılandırdı ve bu bireyin, H. sapiens ile Ejderha Adam soyunun son ortak atasına yakın olabileceği iddiasını ortaya attı.

Bilimsel olarak 'Homo longi' olarak bilinen 'Ejderha Adam,' Çin'in Heilongjiang eyaletinde bulunan, soyu tükenmiş arkaik bir insan türüdür.

Homo soy ağacındaki yeri tam olarak bilinmese de, bazıları Ejderha Adam'ın bir zamanlar Avrasya'da H. sapiens ile birlikte yaşamış olan ve soyu tükenmiş "kardeş insan türü" Denisovalılar ile aynı tür olduğunu öne sürmüştür.

İlginç bir şekilde Ejderha Adam'ın, Yunyang'da bulunan ve "Yunxian Adamı" olarak bilinen üç kafatasıyla da ilginç bir ilişkisi olabileceği düşünülüyor.

KAFATASLARI YENİDEN MODELLENDİ

Araştırmacılar, bu sonuca ulaşmak için öncelikle iyi korunmuş bir örnek olan Yunxian 2'yi kullanarak, Yunxian Adamı'nın kafatasını yeniden inşa etti.

Daha sonra, Homo ailesinin diğer üyeleriyle benzerliğini görmek için yeniden inşa edilen kafatasının şeklini incelediler.

Yunxian kafatası, adeta bir özellikler mozaiğine sahip olsa da birçok yönüyle Ejderha Adam soyunun erken bir üyesine aitmiş gibi görünüyordu.

SON ORTAK ATA...

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, yaklaşık 940 bin ila 1,1 milyon yaşında olan Yunxian Adamı, Ejderha Adam soyundan gelmekte ve H. sapiens'ten önemli ölçüde daha yaşlı.

Bununla birlikte tarihlendirmesi, bu iki soyun sırasıyla yaklaşık 1,13 milyon ve 930 bin yıl önce ortaya çıktığı teorik zaman ile düzgün bir şekilde bağlantılı.

Araştırmacılar bu nedenle, Yunxian Adamı'nın türümüz ile Doğu Asya'nın Ejderha Adamı olarak adlandırılan tür arasındaki son ortak ata olabileceğini düşünüyor.