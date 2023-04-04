1 Nisan şakası değil! Steam Deck benzeri Asus ROG Ally

Bilgisayar tarafında önemli isimlerden olan Asus ROG Ally ile avuç içi oyun bilgisayarı işine giriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:04
1 Nisan şakası değil! Steam Deck benzeri Asus ROG Ally
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Valve Steam Deck ile ortalığı karıştırırken, Asus ROG Ally ile bu sektöre giriş yapıyor. Avuç içi büyüklüğünde bilgisayar kullanımına olanak sağlayan bu cihazlar oyun oynamayı seven ve hızlı hayatı olan kişiler arasında oldukça popüler olmuştu.

Asus ROG Ally ise Steam Deck karşısına önemli bir rakip olarak çıkacak.

STEAM DECK'E BENZER YAPIDA

Güçlü ve küçük yapısıyla dikkat çekeceği söylenen ROG Ally'nin, tasarımı bu alandaki benzer cihazlarla neredeyse aynı. Özellikleri hakkında detaylı açıklamalar yok ancak Windows 11 işletim sistemine sahip olacağı aktırılıyor.

Öte yandan AMD Ryzen APU'nun yer alacağı da belirtiliyor. 

Cihaz ilk olarak 1 Nisan'da resmi bir YouTube videosu ile karşımıza çıktı. Teknoloji şirketlerinin 'şaka' geleneğini sürdüğü dünüşünülen bu videonun ardından ise şirket resmi açıklama yaptı ve cihazın gerçekten de geleceğini doğruladı. 

 


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