Steam Deck, eski liderliğine geri döndü

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 09:26

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 09:26

Steam'de haftanın en çok satan bir diğer değişle en çok sepete eklenenler listeleniyor. SteamDB tarafından güncellenen bu veriler arasında ilk sırada Steam Deck yer aldı. En çok satanlar arasında uzun bir süre birinci sırada yer bulan el konsolu tekrar eski yerine geri döndü.

STEAM DECK TEKRAR BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

Aralık ayından sonra bir süre birinci sırada yer alan Call of Duty: Modern Warfare 2'nin ardından en satanlar arasında bir süre Hogwarts Legacy yerini almıştı. Geçen haftalarda düşüşe geçen Hogwarts'a ek olarak arka arkaya listenin başında yer alan Counter-Strike: Global Offensive ikinci sırada yer alıyor.



En satalanlar arasında yer alan Steam Deck'i, Counter-Strike: Global Offensive, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends ve Destiny 2 takip ediyor. İlk 5'te yer alan bu yapımları, Resident Evil 4, Lost Ark, Call of Duty: Modern Warfare II, Sons of The Forest, Stellaris yer alıyor.