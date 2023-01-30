Valve’ın el konsolu Steam Deck yeni bir rekor kırdı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 12:24

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 12:24

Her hafta güncellenen ve oyunseverler için en popüler oyunları listeleyen Steam, bu haftaki listeyi yeniledi. SteamDB'de güncellenen listede Steam Deck tekrar en çok satanlar arasına girdi.

Steam Deck bilmeyenler için aslında Valve imzalı bir el oyun konsolu.

STEAM DECK TEKRAR ZİRVEYE ÇIKTI

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda daha ön siparişte olan Hogwarts Legacy liderliğe geçmiş, Steam Deck'i ikinciliğe indirmişti. Şimdi ise tam tersi oldu ve Steam Deck birinci olurken, 10 Şubat'ta çıkacak Hogwarts Legacy ikinciliğe geriledi.

Listede uzun süredir ses getiren ve çok sevilen Dead Space varken, Red Dead Redemption 2, Hi-Fi RUSH ve Call of Duty: Modern Warfare II yer alıyor.



